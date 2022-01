Małżeństwo z okolic Zielonej Góry wyjechało na wczasy. Zapomnieli zamknąć drzwi do domu. Okradł ich złodziej!

W czwartek (6 grudnia) dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał zgłoszenie o kradzieży, do której miało dojść na jednym z osiedli domków jednorodzinnych w podzielonogórskiej miejscowości.

Na miejsce natychmiast skierował policyjny patrol. A następnie grupę dochodzeniowo - śledczą. Jak wynika z ustaleń policjantów, pokrzywdzeni wyjechali na kilkudniowy wypoczynek w góry i najprawdopodobniej w pośpiechu zapomnieli zamknąć za sobą drzwi do domu - mówi podinspektor Małgorzata Stanisławka z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Na ścianie nie było telewizora

Gdy wrócili po kilku dniach zauważyli, że na ścianie nie ma telewizora. Przypuszczając, że ktoś ich okradł, sprawdzili wszystkie pomieszczenia. Okazało się, że złodzieje oprócz telewizora wynieśli z domu konsolę do gier, odkurzacze oraz inne przedmioty, których łączną wartość właściciele wycenili na prawie 20 tysięcy złotych. Do tego zdarzenia prawdopodobnie by nie doszło, gdyby właściciele odpowiednio zabezpieczyli swój dom.