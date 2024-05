Jest nowe miejsce w Zielonej Górze, gdzie leczą zęby ze znieczuleniem ogólnym na NFZ! Mam tylko takie trzy w Lubuskiem!

- Do tej pory były dwa miejsca w województwie lubuskim, gdzie można było leczyć zęby w znieczuleniu ogólnym. Od połowy kwietnia br. po rozstrzygnięciu konkursu ofert, do listy dołączyła kolejna lokalizacja. Liczymy, że dzięki temu poprawi się dostępność do leczenia stomatologicznego dla pacjentów z niepełnosprawnościami - informuje Joanna Branicka, rzecznik prasowa Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Znieczulenie ogólne i nie tylko

Przypomnijmy, że dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia oraz w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku 16-18 lat, a także osobom z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18 lat, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje:

Tu leczą zęby w znieczuleniu ogólnym. Poznaj lubuskie placówki

- Nowy podmiot, który będzie świadczył usługi zdrowotne w tym zakresie to MEDICKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zlokalizowany w Zielonej Górze przy ulicy Chopina 26c. Telefon do rejestracji w nowej placówce to 500 407 504, 71 398 34 17 - mówi Joanna Branicka.

Dotychczasowe dwa podmioty, które udzielają świadczenia ogólnostomatologiczne w znieczuleniu ogólnym to Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ulicy Dekerta 1 ( tel. 95-733-11-38) oraz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna "DANADENT" s.c. w Zielonej Górze ul. Racula- Głogowska 13 a ( 68-323-04-90).