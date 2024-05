Węże, pająki, skorpiony i jaszczurki na wyciągnięcie ręki w Zielonej Górze. Przed nami druga edycja prawdziwie egzotycznych targów

Druga edycja Targów Terrarystycznych, Akwarystycznych i Botanicznych w Zielonej Górze odbędzie się w niedzielę, 12 maja w Hali przy ul. Amelii 19. To gratka nie tylko dla profesjonalnych hodowców, którzy chcą powiększyć swoją egzotyczną gromadkę o kolejny okaz. I choć póki co wielu przychodzi na jedynie pooglądać, to terrarystyka z roku na rok staje się coraz popularniejsza. Jak mówi Piotr Czarnecki, jeden z organizatorów wydarzenia, nie ma lepszego miejsca na rozpoczęcie przygody z takimi zwierzętami.

Oko w oko

Targi to świetna okazja, aby bliżej poznać niespotykane na co dzień zwierzęta. Podczas spaceru między stoiskami wystawców pasjonatów możemy zadać nurtujące pytania i dowiedzieć się wielu ciekawostek prosto od hodowców. Co roku największym zainteresowaniem cieszą węże, jaszczurki, gekony i pająki. Nic dziwnego. Nieczęsto mamy okazję stanąć z nimi oko w oko, czy wziąć w ręce. To zupełnie inne doświadczenie niż wizyta w ogrodzie zoologicznym.