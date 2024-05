MATURA 2024. Maturzyści z zielonogórskiej Budowlanki liczą, że egzamin z matematyki pójdzie tak dobrze jak z polskiego

Maturzystom pomaga pozytywne myślenie o przyszłości

- Dobrze, że polski był łatwy, bo to pozytywnie nas nastroiło do kolejnych egzaminów. Jakoś tak uwierzyliśmy bardziej w siebie. Matma zawsze wywołuje większy stres, więc się nie oszukujmy, emocje dziś są większe. Wszystko zależy od tego, jakie zadania zobaczymy w arkuszu egzaminacyjnym - dzielili się wrażeniami zielonogórscy maturzyści. I choć priorytetem jest matura, to już myślami wybiegają w przyszłość. Tę bliższą, czyli praca na wakacje, odpoczynek, i dalszą: studia, jakieś małe mieszkanko, atrakcyjna praca i szczęśliwa rodzina. Myślenie o przyszłość, w kontekście pozytywnych rzeczy, pomaga poradzić sobie ze stresem, jaki każdy maturzysta przeżywa - tłumaczyli młodzi ludzie, za których mocno trzymamy kciuki. Razem z dyrektorką Budowlanki Małgorzatą Ragiel oraz całą kadrą pedagogiczną.