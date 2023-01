Mama Sary James zachwyca urodą i głosem - ma talent! Co robi na co dzień? Sprawdź!

Mama Sary James, Arleta Dancewicz z wykształcenia jest... teologiem. Co wiemy o mamie znanej Lubuszanki?

Arleta Dancewicz, mama Sary James, sprawuje piecze nad jej karierą. Towarzyszy jej podczas koncertów, eventów, a także programów, w których bierze udział. Mama Sary kibicowała jej od samego początku - na szklanym ekranie mogliśmy zobaczyć ją już podczas udziału Sary w The Voice Kids. Na każdym kolejnym etapie kariery nastolatki mama była z nią, a w ostatnim czasie razem udały się do Stanów Zjednoczonych. To właśnie w USA Sara wzięła udział w dwóch edycjach talent show, a mama nie odstępowała jej na krok, co widać m.in. na fotorelacjach zamieszczanych w sieci i mediach społecznościowych.