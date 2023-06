Lubuszanki w finale Miss Polski 2023. Korona najpiękniejszej Polki jest na wyciągniecie ręki!

Wybory Miss Polski zawsze wiążą się z wielkimi emocjami. Do tegorocznej edycji konkursu piękności zgłosiło się 160 kandydatek. Do półfinału przeszło 59 dziewczyn, a spośród nich wybrano finalistki - w tym roku do ostatniego etapu konkursu zakwalifikowały się aż 32 kandydatki, choć dotychczas w finale swoje wdzięki prezentowały 24 dziewczyny. To duża zmiana w organizacji wyborów Miss Polski, jednak z pewnością na plus!

- W rodzinie Miss Polski powitaliśmy oficjalnie 32 kandydatki. Od tej pory symbol przynależności w postaci szarfy Miss nie pozostawia wątpliwości, że ich życiowa przygoda nabiera rozpędu – poinformowali organizatorzy konkursu.

W gronie finalistek konkursu znalazły się dwie Lubuszanki: pochodząca z Żar Oliwia i mieszkająca w Międzyrzeczu Patrycja. Poznajcie je bliżej!