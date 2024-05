Mamo! Tato! Badajcie się! Konkurs plastyczny "Gazety Lubuskiej" dla dzieci. Do wygrania rodzinne vouchery do parku rozrywki Energylandia!

Wspólnie z Partnerami zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Mamo! Tato! Badajcie się!” Celem konkursu jest przypomnienie i podkreślenie znaczenia wykonywania regularnych badań, a zadanie konkursowe jest przyjemnie proste.Trzeba wykonać pracę plastyczną (technika dowolna), która będzie zaproszeniem dla rodziców na badania, następnie wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy (zgłaszamy dzieci w wieku od 7 do 14 lat) i załączyć pracę. Wierzymy, że dzięki udziałowi w konkursie dzieci będą miały okazję przypomnieć rodzicom, żeby o siebie zadbali, badając się! Na zgłoszenia czekamy od 25 maja do 16 czerwca.

Najciekawsze prace w dwóch kategoriach wiekowych (7-10 lat i 11-14 lat) wybierze 18 czerwca kapituła konkursu. Na laureatów czekają wspaniałe nagrody - vouchery do największego w Polsce parku rozrywki - Energylandii.

Zwycięzca w danej kategorii wiekowej otrzyma voucher dla 4 osób (bilet całodzienny bez limitów czasowych i ilościowych). Bilet obejmuje: roller-coastery, karuzele, kina, widowiska, pokazy, Sweet Valley, Smoczy Gród, Strefa Bajkolandii, Strefa Familijna, Strefa Ekstremalna, Aqualantis oraz Water Park! Laureat drugiego miejsca otrzyma voucher dla 3 osób, a zdobywca trzeciego miejsca dostanie: voucher dla 2 osób.

Nagrodzone prace opublikujemy 22 czerwca w "Gazecie Lubuskiej" oraz na gazetalubuska.pl oraz w portalach naszemiasto.pl w województwie lubuskim.

Zdrowie i rodzina

Z badań przeprowadzanych w Polsce wynika, że dwie wartości: rodzina i zdrowie są dla nas najważniejsze! Nie dbamy o swoje zdrowie, chociaż deklarujemy, że chcemy wychować dzieci, patrzeć jak kiedyś rosną nasze wnuki. Paradoks - o ile o rodzinę potrafimy zadbać, to ze zdrowiem jest już nieco gorzej. Tymczasem wystarczy poświęcić odrobinę czasu na regularne badania, aby w porę wykryć nieprawidłowości, wyleczyć je i dłużej cieszyć się rodzinnym szczęściem! Nawet jeśli nic nam nie dolega, to przynajmniej raz w roku powinniśmy wykonać podstawowe badania profilaktyczne.

Profilaktyka to podstawa

Pamiętajmy, że większość badań refundowanych jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie potrzebujemy na nie skierowań od lekarza. Z popularnego programu Profilaktyka 40 Plus mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, które ukończyły 40 lat. Wystarczy wypełnić ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), w przychodni POZ uczestniczącej w programie lub w aplikacji mojeIKP.

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet i dla mężczyzn i zawiera m.in.

morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

stężenie glukozy we krwi

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

poziom kreatyniny we krwi

badanie ogólne moczu

poziom kwasu moczowego we krwi

krew utajoną w kale - metodą immunochemiczną (iFOBT).

W pakiecie dla mężczyzn można otrzymać badanie PSA- antygen swoisty dla stercza całkowity. To ważne badanie w kierunku wykrywania raka prostaty. Z kolei w pakiecie wspólnym badań diagnostycznych są: pomiary ciśnienia tętniczego, masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie i obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Zanim otrzymamy pakiet badań, obowiązkowo musimy wypełnić ankietę.

Jest ona w dwóch wersjach: rozbudowana dla osób w wieku 40-64 i uproszczona dla osób od 65 r.ż. Osoby, które już z programu korzystały i po 12 miesiącach chcą ponowić badania nie wypełniają już ankiety.

Pamiętajmy też o innych profilaktycznych programach zdrowotnych. Jest ich sporo, jakie? Sprawdźcie na portalu Akademia NFZ. Portal zawiera wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące zdrowia człowieka. Należy pamiętać, że najważniejsza jest regularność wykonywanych badań. Wtedy mamy szanse na wczesne wykrycie choroby i skuteczniejsze leczenie.

REGULAMIN KONKURSU

PARTNERAMI KONKURSU SĄ:

Partner główny

Partnerzy regionalni:

Partnerzy wspierający: