Trwa konkurs plastyczny dla dzieci na temat: „Mamo! Tato! Badajcie się!” To już ostatnie dni na zgłoszenia!

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że podstawowe badania pozwalają na monitorowanie stanu zdrowia i wczesne wykrycie wielu poważnych chorób. Mimo że wielu Polaków nadal nie wykonuje ich regularnie, widać w tym zakresie znaczną poprawę w porównaniu zarówno do roku 2022, jak i czasem przed pandemią, czyli wyników NTZP z roku 2020.

„Zdrowie nie jest cenione, dopóki nie przyjdzie choroba” ta myśl Thomasa Fullera, duchownego, historyka i pisarza, żyjącego w XVII wiecznej Anglii, mimo upływu czasu nie zdezaktualizowała się ani odrobinę. Musiała nadejść pandemia koronawirusa, abyśmy zaczęliśmy zwracać uwagę na swoje zdrowie bardziej niż przed jej wystąpieniem - wynika z Raportu Narodowy Test Zdrowia 2023.

Spis treści

Tylko dziecko przekona, czyli konkurs plastyczny

Pandemia koronowirusa zmieniła nasze podejście do zdrowia

Profilaktyka to podstawa

Z jakich badań możemy skorzystać za darmo

Wiedza i rozsądek to często zbyt mało, aby pamiętać o badaniach. Postanowiliśmy przypomnieć dorosłym, że ich dzieci chcą jak najdłużej być ze swoją Mamą i swoim Tatą!

Ogłosiliśmy więc konkurs na prace plastyczne pod hasłem „Mamo! Tato! Badajcie się!”. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej stanowiącej zaproszenie dla rodziców na badania oraz przesłanie zgłoszenia poprzez webankietę zawierającego zdjęcie pracy. Chcemy, aby w ten sposób dzieci przypomniały rodzicom, żeby o siebie zadbali. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 16 czerwca.

Najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych (7-10 lat i 11-14 lat) wybierze 18 czerwca kapituła konkursu. Na laureatów czekają wspaniałe nagrody. Są to vouchery do Energylandii. Zwycięzca w danej kategorii wiekowej otrzyma voucher dla 4 osób. Za zajęcie drugiego miejsca będzie voucher dla 3 osób a zdobywca trzeciego miejsca dostanie: voucher dla 2 osób. Nagrodzone prace opublikujemy 22 czerwca w Gazecie Lubuskiej oraz na gazetalubuska.pl oraz w portalach naszemiasto.pl w województwie lubuskim. ____________________ FORMULARZ

ZGŁOSZENIOWY ____________________ Najciekawsze prace w dwóch kategoriach wiekowych (7-10 lat i 11-14 lat) wybierze 18 czerwca kapituła konkursu. Na laureatów czekają wspaniałe nagrody - vouchery do największego w Polsce parku rozrywki - Energylandii. REGULAMIN KONKURSU

Z opracowania badań Medonetu objętych honorowym patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, jasno wynika, że zaczęliśmy zwracać uwagę na styl życia, na to, jak się odżywiamy i na profilaktykę chorób.

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że podstawowe badania pozwalają na monitorowanie stanu zdrowia i wczesne wykrycie wielu poważnych chorób. Mimo że wielu Polaków nadal nie wykonuje ich regularnie, widać w tym zakresie znaczną poprawę w porównaniu zarówno do roku 2022, jak i czasem przed pandemią, czyli wyników NTZP z roku 2020. W ciągu ostatniego - 2023 roku - 54 proc. Polaków zbadało stężenie cholesterolu, 50 proc. wykonało badanie ogólne moczu, 62 proc. sprawdziło poziom cukru we krwi, 64 proc. wykonało morfologię krwi, a 81 proc. wykonało pomiar ciśnienia krwi. Odsetek osób, które wykonały badania wyraźnie wzrasta z wiekiem i to niezależnie od rodzaju badania. Gorzej wypadają badania związane z profilaktyką nowotworową. Tylko 37 proc. populacji kobiet w wieku od 50 do 69 lat, objętej bezpłatnym programem NFZ profilaktyki raka piersi, skorzystało w 2022 roku z bezpłatnych badań. W 2023 roku było tylko nieznacznie lepiej. A przecież rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. W początkowym okresie nie daje żadnych objawów. Wcześnie wykryty jest niemal w 100 proc. uleczalny.

Podobnie z badaniem profilaktycznym pod kątem wystąpienia raka gruczołu krokowego, który jest najczęstszym męskim nowotworem w Polsce. Odpowiada za ok. 20 proc. zachorowań i ok. 10 proc. zgonów z powodu nowotworów złośliwych. Diagnozuje się go statystycznie u jednego na siedmiu mężczyzn w Polsce. Badania, choć bezpłatne, nie są zbyt popularne.

Z badań dotyczących stanu zdrowia Polaków wynika, że im jesteśmy młodsi, tym mniej czasu przeznaczamy na profilaktykę. Dlatego postanowiliśmy namówić dzieci, do tego, by skłoniły Mamę i Tatę do korzystania z badań profilaktycznych stanu zdrowia.

To ile lat żyjemy, zależy w 10-20 procentach od naszych genów, w 20 procentach od wpływu środowiska, w którym żyjemy oraz w 10-15 proc. od jakości opieki medycznej. Łatwo więc obliczyć, że w około 50 proc. o naszym losie decydujemy my sami, prowadząc określony styl życia. Bardzo często jednak o tym zapominamy.

Większość badań refundowanych jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie potrzebujemy na nie skierowań od lekarza. Jakie są obecnie realizowane programy profilaktycznych można sprawdzić na portalu Akademia NFZ. Poniżej kilka przykładów:

Program Profilaktyka 40 PLUS

Z popularnego programu Profilaktyka 40 Plus mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, które ukończyły 40 lat. Wystarczy wypełnić ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), w przychodni POZ uczestniczącej w programie lub w aplikacji mojeIKP. W wyszukiwarce Akademii NFZ wpisujemy płeć, wiek i widzimy jakie badania powinniśmy wykonać. Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet i dla mężczyzn i zawiera m.in.

• morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

• stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

• stężenie glukozy we krwi

• próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

• poziom kreatyniny we krwi

• badanie ogólne moczu

• poziom kwasu moczowego we krwi

• krew utajoną w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

W pakiecie dla mężczyzn można otrzymać badanie PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity. To ważne badanie w kierunku wykrywania raka prostaty. Z kolei w pakiecie wspólnym badań diagnostycznych są; pomiary ciśnienia tętniczego, masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie i obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Zanim otrzymamy pakiet badań, obowiązkowo musimy wypełnić ankietę. Jest ona w dwóch wersjach: rozbudowana dla osób w wieku 40-64 i uproszczona dla osób od 65 r.ż. Osoby, które już z programu korzystały i po 12 miesiącach chcą ponowić badania nie wypełniają już ankiety. Program badań przesiewowych raka jelita grubego

NFZ prowadzi wiele bezpłatnych programów prozdrowotnych. Jednym z nich jest program badań przesiewowych raka jelita grubego osób w wieku 50-65 lat oraz 40-49 lat – posiadających krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego. Z programu nie mogą skorzystać osoby, u których kolonoskopia została wykonana w czasie minionych 10 lat oraz osoby, u których występują objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego.

Program obejmuje wykonanie badania przesiewowego – pełnej kolonoskopii z uwidocznieniem dna kątnicy i proksymalnego fałdu zastawki Bauhina, w tym:

• pobranie wycinków z podejrzanych zmian o charakter nowotworowy lub nacieku nowotworowego;

• usunięcie polipów wielkości do 15 mm;

• poddanie badaniu histopatologicznemu wycinków i usuniętych polipów;

• wykonywanie badań w znieczuleniu ogólnym u osób:

– po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich, i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych,

– po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego,

– które zgłaszają świadczeniodawcy duży lęk przed wykonaniem badania;

- ustalenie dalszych zaleceń dotyczących leczenia u osób poddanych badaniom przesiewowym. Badania dla kobiet

Bezpłatne są też badania w ramach programu profilaktyki raka piersi. Adresowany jest on do kobiet, w wieku 45-74 lat, które nie miały mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat. Badania przeprowadzane są również w mammobusach, które docierają do najmniejszych miejscowości.

Program profilaktyki raka szyjki macicy, kierowany do kobiet w wieku 25-64 lat, które nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat. Wykonujemy w każdym gabinecie ginekologiczno-położniczym na NFZ.

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia

Program bezpłatnych badań Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. Adresowany jest on do osób, które znajdują się na liście pacjentów lekarza POZ posiadającego umowę z NFZ i są w wieku od 35 do 65 roku życia.

Mowa o osobach, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kolejne świadczenie przysługuje po upływie 5 lat. Świadczenia w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia udzielane są bez skierowania u lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do których pacjent złożył deklaracje wyboru.

Do realizacji Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia zobowiązany jest w ramach zawartej umowy z NFZ, każdy lekarz rodzinny/lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarka POZ.

Badania w Gorzowie Wielkopolskim

Stowarzyszenie Fizjosport zaplanowało akcję prozdrowotną. To cykl bezpłatnych badań, które pozwolą mieszkankom i mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego upewnić się, czy nie są w grupie zagrożonej chorobami nowotworowymi.

Cztery profilaktyczne badania przesiewowe, które sfinansuje miasto Gorzów obejmą badania USG - tętnic szyjnych, tarczycy, piersi, jąder oraz badania poziomu antygenu sterczowego PSA we krwi za pomocą testów jakościowych. Każda z akcji zostanie przeprowadzona w Centrum Handlowym NoVa Park, który jest partnerem akcji. Badania zorganizowane zostaną w następujące soboty w godz. 10.00-18.00:

- 29 czerwca - badania USG tętnic szyjnych;

- 21 września - badania USG tarczycy;

- 12 października - badania USG piersi;

- 30 listopada - badania USG jąder oraz badania poziomu antygenu sterczowego PSA we krwi za pomocą testów jakościowych.

Zaplanowany termin badania piersi wpisuje się w miesiąc świadomości raka piersi, który od wielu lat organizowany jest na całym świecie. Jego symbolem jest różowa wstążka.

Z kolei badania jąder oraz prostaty korespondują z obchodzonym w listopadzie miesiącem świadomości męskich nowotworów. Ta światowa kampania znana jest pod nazwą Movember.

Badania słuchu

Protetycy słuchu w Cedis-Med Centrum Diagnostyki Słuchu zajmują się diagnostyką oraz rehabilitacją szumów usznych. W swoim zespole mają również terapeutę zaburzeń centralnych słuchu. Dostępny sprzęt do badań pozwala na przeprowadzenie badań słuchu zarówno u dzieci jak i dorosłych. PARTNERAMI KONKURSU SĄ: Partner główny Partnerzy regionalni: Partnerzy wspierający: Partner merytoryczny

