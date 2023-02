Marcin Oleksy - bramka roku (WIDEO). Tak strzela Amp Futbol. Puskas Award 2023 dla Polaka. Sukces na gali Fifa the Best Dawid Foltyniewicz Jakub Guder

Polak, na co dzień uprawiający Amp Futbol, dostał nagrodę Puskas Award 2023 (Nagrodę Puskasa) za najładniejszą bramkę roku na gali FIFA the Best. Oklaskiwali go m.in. Leo Messi i Kylian Mbappe. Nominowani do tej nagrody byli także Richarlison oraz Dimitri Payet. Przeczytaj rozmowę z tym niezwykle charyzmatycznym piłkarzem.