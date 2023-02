Marcin Oleksy - lubuski amp futbolista zdobywcą najpiękniejszej bramki na świecie w 2022 roku

Był 20 listopada 2010 roku. Na Szosie Kisielińskiej w Zielonej Górze trwały prace drogowe. W pewnym momencie jednego z robotników potrącił 81-letni kierowca malucha. Poszkodowany to Marcin Oleksy – 23-latek, były bramkarz czwartoligowej Korony Kożuchów, wychowanek Arki Nowa Sól. Pół roku wcześniej zawiesił buty na kołku, aby skupić się na pracy. Ówczesny trener zespołu z Kożuchowa, Andrzej Sawicki, liczył jednak, że Marcin wróci między słupki. Plany te pokrzyżował wspomniany wypadek, w wyniku którego piłkarz stracił nogę.

– Na boisku, jeśli chodzi o umiejętności bramkarskie, to był naprawdę duży talent. Na pewno stać go było na grę w wyższej klasie rozgrywkowej niż czwarta liga i mówię to bez żadnej kurtuazji. Świetnymi interwencjami potrafił nam wygrywać mecze. Był bardzo mocnym punktem naszego zespołu – mówił w 2010 roku „Gazecie Lubuskiej” szkoleniowiec Korony Kożuchów.