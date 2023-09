Maryla Rodowicz odsłoniła swój mural w Zielonej Górze. "Czuję się zielonogórzanką"

- Jest to dla nas wielki zaszczyt, że możemy tutaj być z panią, że możemy ofiarować pani coś od nas, w postaci przepięknego muralu – przywitał piosenkarkę w Winnym Grodzie Bachus.

Trzy twarze gwiazdy polskiej estrady

Mural z podobizną królowej polskiej estrady przedstawia trzy wizerunki artystki z różnych okresów życia. Widzimy tutaj kilkuletnią dziewczynkę, nastolatkę oraz kobietę dojrzałą będącą o szczytu swojej popularności. Całość utrzymana jest w podobnej stylistyce, co mural z wizerunkiem Urszuli Dudziak, choć w tym przypadku warto zwrócić uwagę na nasycenie, różnorodność barw i lekkość, bijącą od tego muralu.

Jestem wzruszona - mówiła artystka

- Chcę powiedzieć, że ten mural jest ładniejszy niż ja - zaczęła z uśmiechem Maryla Rodowicz. - I to mi się bardzo podoba. Jestem wzruszona. Tu się urodziłam i czuję się zielonogórzanką. Choć wyjechałam jak miałam trzy lata, pamiętam, że jak szłam do przedszkola, to mijałam czołg. Pewnie już go tam nie ma - wspomina honorowa obywatelka Zielonej Góry.

Honorowa obywatelka odsłoniła swój mural na Winobraniu

Gotowy mural z wizerunkiem artystki można podziwiać od 3 sierpnia. Dzieło zielonogórskiego artysty Jakuba Bitka (ps. Biko) znajduje się u zbiegu placu Bohaterów i ulicy Kazimierza Wielkiego, czyli bardzo blisko ulicy Bankowej, gdzie urodziła się artystka. To kolejny akcent, który wpisuje się w obchody podwójnego jubileuszu, czyli 800-lecia Zielonej Góry i 700-lecia praw miejskich. Podczas ubiegłorocznego Winobrania mural ze swoją podobizną odsłoniła Urszula Dudziak. Teraz czekamy na wizytę legendarnej pani Maryli, która jako honorowa obywatelka miasta odsłoni go w czasie Winobrania 2023.

Pani jest jak Roling Stones

- Pokazuję jak człowiek, artysta, piękna kobieta dorasta i ma swoją drogę. Nie poddaje się, brnie dalej. Pani jest jak Rolling Stones - mówił Jakuba Bitka (ps. Biko), autor muralu. - Dla mnie ważne jest to, żeby na obrazie był widoczny proces, który zaczyna się od takich nieświadomych gestów, poprzez te bardziej wymowne, budujące coś, a kończąc na tych bardzo precyzyjnych. To jest taka moja metafora życiowa. Każdy mój obraz jest opowieścią, próbą połączenia się ze swoim własnym życiem i przy okazji z życiem artysty, który także ma swoją drogę. Ważne jest dla mnie, aby to wszystko emanowało, żebyśmy mieli świadomość, że ta przeszłość zawsze wpływa na naszą teraźniejszość - mówił.

Mieszkańcy są zachwyceni

- Bardzo ładna praca. Maryla jest pokazana od dziewczynki, przez szkołę średnią aż do współczesności. Wiem, że mieszkała na ulicy Bankowej. Byłam też na koncercie dwa lata temu i przypuszczam, że na tegoroczne Winobranie też przyjedzie - opowiada pani Krystyna Sofokleus.

Mieszkańcom Zielonej Góry efekt pracy Biko bardzo się podoba. Jest to niezwykle barwne urozmaicenie tej części miasta.

- Jest piękny, kolorowy. Jest to takie fajne uhonorowanie Rodowiczowej. Jak lecą gdzieś jej utwory to chętnie słucham. Wiem przy której ulicy i w którym budynku mieszkała w Zielonej Górze. Znam całą historię - podkreśla Andrzej Landzwojczak.

Mieszkała przy ulicy bankowej

Przypomnijmy. Rodzice Maryli Rodowicz dotarli do Winnego Grodu jako repatrianci z Wilna „_...była to niedziela, mama zjadła dużą porcję kołdunów litewskich. Wkrótce potem przyszła na świat mała(...) dziewczynka o dużych stopach..._” - tak opisuje artystka swoje przyjście na świat w autobiografii „Niech żyje bal”.

Maryla Rodowicz spędziła w Zielonej Górze pierwsze trzy lata życia - mieszkała przy ulicy Bankowej. Potem - po aresztowaniu ojca - przeniosła się wraz z matką do Włocławka, ale zawsze chętnie tu wracała. Brała udział w Festiwalu Piosenki Radzieckiej w 1973 (tu śpiewała z Anną German), 1978 i 1986. Po latach (2018) była gwiazdą Międzynarodowego Festiwalu Talentów im. Anny German w Zielonej Górze.

– Niestety wyjechałam z Zielonej w wieku trzech lat, ponieważ NKWD (czyli radzieckie służby) aresztowały mojego ojca, opieczętowały dom i skazały moją rodzinę na wieczną tułaczkę. Zapamiętałam stojący na ulicy czołg w drodze do przedszkolaka, potem jazdę pociągiem (chyba przez Wrocław) i oglądane zrujnowane domy. To było tak silne przeżycie, że przez całe dzieciństwo bawiliśmy się na podwórkach w wojnę – wspomina wokalistka.

Imponujący dorobek artystyczny

Maryla Rodowicz to największa gwiazda polskiej piosenki. Jej kariera rozpoczęła się w 1967 roku i trwa do dziś... Zagrała także w kilku filmach i serialach. To także była lekkoatletka, która i w sporcie odnosiła sukcesy. Urodziła się i pierwsze lata spędziła w Zielonej Górze.

Na dorobek artystyczny Maryli Rodowicz składa się ponad 2000 utworów, przeszło 30 płyt w różnych wersjach językowych, które sprzedały się łącznie w ponad kilkunastu min egzemplarzy. Największych przebojów Maryli Rodowicz nie zdoła wyliczyć: "Jadą wozy kolorowe", "Małgośka", "Sing-Sing", "Remedium", „ Ale to już było", „Bossa Nova do poduszki”, „ Damą być", „Diabeł i raj", „ Do łezki łezka", „Dobranoc Panowie", „Łatwopalni”, „Niech żyje bal”, „Polska Madonna”, „Wszyscy chcą kochać” i wiele, wiele innych.

W swojej karierze artystycznej otrzymała szereg odznaczeń państwowych min: Złoty Krzyż Zasługi (1974), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2000), Złoty Medal „ Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005), oraz niezliczona ilość nagród artystycznych.