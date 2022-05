Masz pomysł na niedzielny spacer? PTTK zaprasza do pałacu w Zatoniu. Bilety nie będą potrzebne!

Spacer pachnącą wiosną

Oddział Zielonogórski PTTK zaprasza w niedzielę 15 maja 2022 r. na 10. kilometrowy spacer z Drzonkowa do Zatonia.

Zbiórka chętnych odbędzie się o godz. 9:20 na przystanku MZK przy ul. Słonecznej w Drzonkowie.

Na miejsce zbiórki można się dostać autobusem MZK nr 30 wyjeżdżającym o godz. 8.59 z Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze.

Dla zmęczonych przejściem 6 km trasy możliwy jest powrót z Zatonia autobusem MZK nr 30 o godz. 12.48 lub 14.48. Wytrwali udadzą się pieszo w dalszą podróż do Drzonkowa, skąd ok. godz. 15:00 odjadą autobusem MZK do Zielonej Góry.

W programie spaceru przewidziano zwiedzanie pałacu i romantycznego parku w Zatoniu.

W przypałacowej kawiarence będzie można kupić wyśmienitą kawę lub ciasto, do stworzenia którego inspiracją są autentyczne przepisy dworskich kucharzy księżnej Doroty.