Meteoryty "torpedują" nasz region. Spadną kolejne, to pewne, "atakują" nas regularnie

Meteoroid może wypaść ze swojej orbity, np. po zderzeniu z innym obiektem w przestrzeni kosmicznej, a następnie wpada w atmosferę ziemską z prędkością bliżoną nawet do 20 km/s. Następnie opór spowodowany powietrzem wyhamowuje go, ale jego ogromna prędkość powodouje, że ulega spaleniu. Postrzegamy to jako

. Zdecydowana większość tego typu ciał spala się w naszej atmosferze. Są jednak pewne wyjątki. Otóż duże fragmenty skalne mogą w jakiejś części przetrwać przelot przez atmosferę ziemską i wtedy skałę uderzoną w naszą planetę nazywamy meteorytem. Meteoryty zatem to skalne okruchy materii międzyplanetarnej, którym udało się przedrzeć przez gęste warstwy atmosfery Ziemi i dotrzeć do jej powierzchni.

Kosmiczni goście w Lubuskiem - to fakt!

Wedle tego co już wiemy, najstarszy odnotowany upadek meteorytu nie tylko w Lubuskiem, ale w ogóle w Polsce miał miejsce miał miejsce w okolicach Przewozu. Z relacji kronikarzy wynikało, że spadł on dokładnie w 1636 roku. Badacz meteorytów Jerzy Pokrzywnicki odszukał w źródłach pisanych po niemiecku i łacinie doniesienie, które jednoznacznie opisuje spadek meteorytu.

Meteoryt spadł w gminie Przewóz

Kronikarze odnotowali, że zdarzenie miało miejsce o 6 rano przy ładnej pogodzie we wsi Dubrow na Łużycach, a meteoryt spadł na pole kolonisty Mateusza Schebacka (Matthaei Schebacki Coloni). Stało się to 6 marca 1636 roku (czwartek).

Wszystkie relacje pochodzą z drugiej ręki, ale pomimo niejednoznaczności w nazewnictwie i trudności w interpretacji źródłowych zapisów, dociekliwy Jerzy Pokrzywnicki po żmudnym śledztwie doszedł do wniosku, że wymieniona wieś Dubrow to prawdopodobnie dzisiejsza Dąbrowa Łużycka w gminie Przewóz.

Rozmiar niewielki, waga ogromna!

Odłamki spadły z wielkim hukiem. Meteoryt miał oryginalny kształt czary lub misy, opaloną powłokę, był kruchy, z licznymi gruzełkami czy też wrostkami metalu. Ważył wg zapisów dwa talenty. Jeśli były to talenty duże, to było to ponad 120 kg, jeśli małe – tylko 52 kg. Prawdopodobnie był to meteoryt kamienny, chondryt. Los kamienia nie jest znany, ale wiadome jest, że tak duże okazy meteorytów nie spadają pojedynczo. Co więcej, meteoryt Dubrow w zbiorach i katalogach meteorytów nie figurował. Nie został on opisany również w nowszej literaturze. Co zatem wydarzyło się po jego spadku? Być może, podobnie jak szereg innych zaginionych okazów, został on rozbity i rozebrany przez miejscową ludność w charakterze przynoszących szczęście talizmanów? To możliwe. I świadczą o tym zaciekłe choć bezskutecznego poszukiwania tego konkretnego "modelu".

Jak opisywał Pokrzywnicki w 1964 roku, w poszukiwaniu śladów naszego zaginionego okazu natrafił w 1955 roku w Muzeum w Jaworze. - Kształt okazu bryłowaty, skład jak się zdaje metaliczny. Uderzył mnie fakt, że waga jego 239 funtów, czyli około 120 kg, zdawała się zgadzać z wagą meteorytu Dubrow (Żagań), jeśli przyjmiemy oczywiście, że waga jego określona została w dużych talentach - relacjonował.

Ze wzmiankowanego okazu wziąłem małe próbki, które z wielkim trudem udało mi się odłupać. Przywiozłem również do Warszawy odcinek jakiegoś dużego żółtego wrostka pochodzący z tego okazu. Po zbadaniu w Zakładzie Geochemii Uniwersytetu Warszawskiego okazało się, że wrostek zawiera miedź, zaś wstępna analiza spektrograficzna jakościowa odłupanej próbki wykazała zbyt mały jak na meteoryt procent niklu. Te prowizoryczne dane nie rozstrzygnęły pochodzenia bryły, jednak jej kształt i skład wykazują, że nie ma ona nic wspólnego z meteorytem Dubrow (Żagań).

Rolnik z Przełazów meteoryt sprzedał na złom

W 1847 r. rolnik z Przełazów (wówczas niemieckie Seeläsgen) pogłębiający rów na swojej łące na głębokości około czterech metrów znalazł olbrzymią, ważącą ponad sto kilogramów bryłę żelaza. Nieświadomy wartości znaleziska sprzedał je kowalowi z Sulechowa, który handlował złomem.

Bryła żelaza została sprzedana kowalowi w Sulechowie, gdzie w 1847 roku natknął się na nią pewien mechanik. Kiedy okazało się, że odcięta próbka pochodzi z meteorytu, został on przewieziony do Wrocławia. Meteoryt Seeläsgen (przedwojenne nazwa Przełazów) ma – jak twierdzą fachowcy - typową budowę dla przedstawicieli grupy IA oktaedrytów.

Meteoryt z Przełazów pocięty na kawałki

Obecnie w Polsce meteoryt Przełazy znajduje się w zbiorach: Muzeum Mineralogiczne we Wrocławiu, Olsztyńskim Planetarium, Muzeum Ziemi PAN w Warszawie i Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dlaczego? Ponieważ został on pocięty na wiele kawałków, które trafiły do kilkudziesięciu kolekcji na całym świecie. W Polsce największe fragmenty (płytki) meteorytu Przełazy znajdują się w zbiorach Instytutu Geologii UAM w Poznaniu (580 g), w Muzeum Mineralogicznym Uniwersytety Wrocławskiego (278 g) i Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie (239 g).