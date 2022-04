Miał być śmigus - dyngus, a sypnęło śniegiem. Zielona Góra była cała biała w poniedziałek wielkanocny. Zobaczcie zdjęcia sprzed roku! Sandra Soczewa Mariusz Kapała

W lany poniedziałek (05.04.2021) pogoda bardzo nas zaskoczyła. Miało być polewanie się wodą, świąteczne spacery w rodzinnym gronie a tu... spadł śnieg. I to jak! Cała Zielona Góra została przykryta białym puchem. Rodzinny spacer można było zamienić na wyjście na sanki. Aura była taka, jakbyśmy właśnie świętowali Boże Narodzenie, a nie Wielkanoc. Ale... miało to swój urok. Popatrzcie na te zdjęcia! Mariusz Kapała / GL Zobacz galerię (25 zdjęć)

