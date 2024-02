Miał długą brodę. Pozbył się jej dla WOŚP. Za 31 tys. zł. Goście sypnęli też niemało za rzeźby z całej Europy

Czytaj także:

- O takich wydarzeniach i ludziach należy pisać. Niech wszyscy wiedzą, uczą się i naśladują tych, którzy potrafią wiele zrobić dla dobra nas wszystkich, dla chorych, którzy nie dość że borykają się ze schorzeniami, to jeszcze z naszą służbą zdrowia, która sama wymaga naprawy – napisała do nas pani Maria, która od początku towarzyszy WOŚP i w młodości wielokrotnie była wolontariuszką WOŚP.

Tomasz Karataj zorganizował w Niedźwiedziu licytację rzeźb i różnych przedmiotów z drewna. Wykonane one zostały prze rzeźbiarzy z całej Europy, którzy w ramach plenerów i indywidualnych odwiedzin tworzyli właśnie w Gawrze. Jeśli do tego dodamy ogolenie brody to można powiedzieć, że impreza była naprawdę udana.