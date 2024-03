Miał przy sobie "brunatną substancję", a w piwnicy ukrywał heroinę. 63-letni diler zatrzymany przez zielonogórską policję

- Zielonogórscy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową już wielokrotnie pokazywali, jak ważna jest praca operacyjna oraz znajomość środowiska, w którym pracują. Kolejny raz uzyskane przez policjantów informacje okazały się prawdziwe, a podjęte działania doprowadziły do zatrzymania mężczyzny, który jak się okazało, posiada znaczne ilości narkotyków - informuje podinsp. Małgorzata Barska z KMP w Zielonej Górze.

Miał duże ilości narkotyków gotowych na handel

Mężczyzna trafił za kraty policyjnego aresztu. Prokurator postawił mu zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Zgromadzony przez śledczych materiał był podstawą do skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd przychylił się do wniosku, orzekając areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.