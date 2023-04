Miasto ogłosiło przetarg na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt. Co zyskają czworonogi?

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze

O konieczności rozbudowy czy budowy nowego schroniska w Zielonej Górze mówi się od lat. Ciągle jednak pojawiały się różne przeszkody, finansowe, lokalizacyjne. W radzie powstała komisja, która odwiedzała różne miejsca. Wydawało się, że nowe schronisko zostanie wybudowane w dzielnicy Nowe Miasto. Z tych planów nic nie wyszło. Stanęło na tym, że trzeba rozbudować to funkcjonujące obecnie. Powstały w tej sprawie dwie koncepcje autorstwa Ewy Pobudejskiej ze Studia Architektury EPSAA. Odbyły się konsultacje społeczne i wybrano jeden z wariantów.

- Potem trzeba było uzyskać pozwolenie na budowę, trwały prace projektowe i wreszcie można było ogłosić przetarg. Miasto zrobiło to w poniedziałek i na oferty od wykonawców czeka do połowy maja – mówi Paweł Wysocki, radny i pracownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który pilotuje sprawę rozbudowy schroniska. – Mam nadzieję, że zimą zwierzęta będą miały już nowe, ocieplone i klimatyzowane pomieszczenia. Oczywiście na czas rozbudowy konieczna będzie mała przeprowadzka do innych klatek, w innym miejscu.