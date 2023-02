Minęło sześć miesięcy remontu parku Tysiąclecia w Zielonej Górze, zobacz, jakie zaszły tam zmiany

Czekamy na uruchomienie tężni w parku Tysiąclecia

Wycięto wiele samosiejek, będą nowe nasadzenia. By w parku było nie tylko zielono, ale także kolorowo. Niemal przez cały rok.

Park jest bardzo często uczęszczany, nie tylko traktowany jest jako miejsce rekreacyjne, ale także jako skrót drogi z osiedli do śródmieścia. Wykonawca uzbraja teren w przyłącza i instalację wodno-kanalizacyjną, sieć teletechniczną i elektryczną. No i co najbardziej cieszy zielonogórzan - powstaje tężnia solankowa. Trwają prace żelbetowe, dotyczące komór i zbiorników na solankę.

- Bardzo się cieszymy tutaj z sąsiadkami, że tak blisko będziemy miały tężnie i już się umawiamy na wspólne chodzenie do niej na terapię oddechową. Będzie okazja, by sobie poplotkować - śmiej się Janina Kołodzińska. - Tyle się o tej tężni mówiło, tyle czasu upłynęło, że to będzie dla nas naprawdę wielkie wydarzenie, jak już zostanie uruchomiona.