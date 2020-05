Miss Polski z Żar. Zobacz, jak zmieniła się Agata Szewioła i co u niej słychać

Sesja po porodzie

- Najważniejsza zmiana w moim życiu to taka, że urodziłam dziecko. Alex ma trzy miesiące i opieka nad nim zajmuje mi obecnie najwięcej czasu - opowiada Agata. - Dosyć szybko wróciłam po ciąży do formy, przy dziecku jest tyle obowiązków, że nie miałam z tym żadnych problemów. Alex miał kilka tygodni, kiedy wzięłam udział w sesji, a było to możliwe tylko dlatego, że akurat była u mnie moja mama i mogła zająć się synkiem. To było dla mnie nowe, ciekawe uczucie. Do tej pory było tak, że sesja była w jakimś stopniu męcząca. Tym razem czułam, że odpoczywam, kiedy układano mi włosy, malowano, miałam chwilę relaksu.