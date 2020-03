Morze dobroci płynie od mieszkańców dla mieszkańców. Grupa "Widzialna ręka" nikogo nie zostawi w potrzebie. Tak walczymy z koronawirusem!

Ktoś oferuje, że może udzielać pomocy psychologicznej przez internet (w końcu niektórzy mocno przeżywają obecną sytuację), ktoś inny jest gotowy na trudny czas przygarnąć psa jako dom tymczasowy. Znana projektantka, Eva Minge, która założyła fundację Black Butterflies, oferuje wsparcie merytoryczne dla pacjentów onkologicznych. Zielonogórskie restauracje przekazują (za darmo!) jedzenie dla pracowników medycznych w szpitalu. By mieli oni siły do ratowania drugiego człowieka. Wolontariusze rozwieszają wieczorami plakaty, by jak najwięcej starszych mieszkańców dowiedziało się o inicjatywie...

- Jesteśmy wykończeni psychicznie - przyznaje szczerze Elżbieta Szostak, pielęgniarka oddziałowa SOR w Zielonej Górze. - Codziennie napływa mnóstwo różnych informacji, rodzą się nowe decyzje. Dla mnie najwyższym dobrem jest, by cały zespół był bezpieczny, poinformowany, wyedukowany i wyćwiczony. Wtedy mamy szansę na to, że jakiekolwiek błędy będą minimalizowane. To jest ogromne obciążenie. Czas oczekiwania na wyniki pacjenta z podwyższonym ryzykiem też jest olbrzymim obciążeniem psychicznym i stresem dla całego personelu. Ale mimo to są osoby, które chcą pomóc, mają pomysły, angażują się, można na nich liczyć i to jest piękne. To jest taka sytuacja, że można się naprawdę na ludziach poznać. Musimy budować swoją siłę na tej pozytywnej energii. Bo inaczej nam się nie uda... Każde miłe słowo jest dla nas bardzo cenne.