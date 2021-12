Można już szczepić najmłodsze dzieci przeciw COVID-19. Ale w Lubuskiem jeszcze nie wszędzie

Skierowanie na szczepienie dla dzieci jest wystawiane automatycznie z chwilą skończenia przez dziecko 5. roku życia. Może je również wystawić lekarz w punkcie szczepień. Zapisy odbywają się podobnie jak w przypadku dorosłych, czyli przez specjalną infolinię oraz za pośrednictwem strony internetowej.

Najwygodniejszy sposób to infolinia 989, pod którą połączymy się z konsultantem, który ma wiedzę, gdzie i kiedy są najbliższe terminy takich szczepień. Dziecko na szczepienie zapiszemy także poprzez e-rejestrację na stronie pacjent.gov.pl. Co ważne, do takiej e-rejestracji nie jest wymagane posiadanie Profilu Zaufanego. Wystarczy podać nazwisko dziecka, swój numer telefonu i PESEL dziecka - tłumaczy Joanna Branicka rzeczniczka prasowa lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.