Na mapie Zielonej Góry powstało miejsce wyłącznie dla kobiet. Mężczyznom wstęp wzbroniony!

Centrum Zdrowia Kobiety to miejsce, gdzie pod okiem profesjonalistów kobiety mogą dbać o swoją kondycję. Centrum przeznaczone wyłącznie dla pań daje im możliwość nieskrępowanych ćwiczeń kształtujących brzuch i pośladki. Do dyspozycji zainteresowanych są sale do treningów cardio i siłowych. W ofercie na uwagę zasługują też zajęcia jogi dla kobiet w ciąży.

Dbamy o to, by nasza kadra miała możliwość stałego rozwoju. Nasz personel uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach, aby każdego dnia móc efektywniej pomagać kolejnym kobietom w realizacji ich celów – mówi właściciel kompleksu Hubert Marciniak.

Przyświeca im chęć pomagania kobietom

Huberta Marciniaka zapytaliśmy również o to czy w obecnych pandemicznych, pełnych obostrzeń i niepewnych czasach trzeba dużo odwagi by zdecydować się na otworzenie kompleksowego ośrodka usług dla ludności. - Być może trzeba mieć dużo odwagi. Ale przede wszystkim trzeba mieć chęć pomagania kobietom, które do tej pory wstydziły się chodzić na siłownię, wstydziły się dbać o ciało, ponieważ na każdej siłowni w Zielonej Górze są mężczyźni. A to większość kobiet deprymowało. Dlatego Centrum Zdrowia Kobiet zostało otwarte i przeznaczone tylko dla pań.