Na obrzeżach Zielonej Góry znajdziesz grzyby. Zobaczcie, ile ich znalazł nasz Czytelnik

Już od pewnego czasu informujemy o pojawiających się w naszym regionie grzybach. Czasami są to naprawdę wyjątkowe okazy! W związku z tym śmiało możemy ogłosić, że sezon na grzybobranie zostaje otwarty! W końcu pogoda sprzyja, a grzybiarze i miłośnicy spacerów po lesie mają powody do radości. W sobotę 5 września nasz Czytelnik Paweł podzielił się z nami zdjęciami grzybów, jakie udało mu się znaleźć podczas przechadzki po lesie. Wiemy, że mężczyzna znalazł grzyby na obrzeżach Zielonej Góry. Jeśli macie "swoje miejsca" to warto już je odwiedzić. Być może będziecie mieli okazję, by zebrać już pierwszy koszyk, a może nawet koszyki. Zobaczcie, jakie okazy można trafić w lubuskich lasach! Zobacz też: Jakie zbierać grzyby? Jak rozpoznać jadalne od niejadalnych? Co robić w przypadku zatrucia?

Czytelnik