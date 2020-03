Na oddział zakaźny w Zielonej Górze trafiły kolejne osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem

- Na tę chwilę wiemy, że kolejnych kilku pacjentów przywieziono na oddział zakaźny z, podkreślam podejrzeniem (zakażenia koronawirusem - dop. red.) - wyjaśnia rzeczniczka prasowa zielonogórskiego szpitala, Sylwia Malcher-Nowak. - Nasi lekarze to weryfikują. Będą wykonane badania. Trafiła do nas czteroosobowa rodzina z Międzyrzecza . Jest jeszcze jeden pacjent.

Na tę chwilę w Lubuskiem mamy jedną osobę z wynikiem dodatnim. Jest to mężczyzna, który przyjechał do Polski z Niemiec. Z rejonu, w którym dochodziło do zachorowań.

- Potwierdzamy – mówił na specjalnie zwołanej w środę rano konferencji dr Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. – Dzisiaj w nocy otrzymaliśmy wynik dodatni na koronawirusa, potwierdzający, że w szpitalu mamy takiego pacjenta. Ten pacjent przybył do nas 2 marca około godzin południowych. Zostały od niego pobrane próbki. W szpitalu wykluczyliśmy grypę. Wysłaliśmy próbkę do Warszawy. Dziś o 1 w nocy dostaliśmy wyniki, że jest to pacjent dodatni. Próbki pozostałych dwóch pacjentów, którzy byli pacjentami podejrzewanymi, również przekazaliśmy do badań. Oni są "ujemni".

