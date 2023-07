Nadzwyczajna sesja rady miasta Zielona Góra po pożarze w hali z niebezpiecznymi odpadami na terenie dawnych zakładów mięsnych

Nadzwyczajna sesja rady miasta Zielona Góra. Po pożarze w Przylepie

– Chciałbym zapewnić, że wszędzie tam, gdzie powzięliśmy informacje, że potrzebna jest aktywność strażaków, gdzie możemy szybciej zareagować, bo mamy siły i środki do szybkiego reagowania, ta działalność się odbywa – zapewnił i zaapelował, aby z szacunku do tych ludzi, którzy bardzo ciężko pracowali nie odbierać strażakom zaufania, które budowali i budują.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

– To się przedostało do Gęśnika. Ta sytuacja jest rozwojowa. Musimy podejmować działania. Zleciłem wypompowanie i oczyszczenie zbiorników osadowych i wypompowanie wody z odcinków między tamami, aby nie przesiąkało i nie przedostawało się dalej. Zdaję sobie sprawę, że zatrzymywanie przepływu nie jest skuteczne. Słoma przepuszcza, ale jest też dobrym sorbentem. Duża część osiądzie w obszarach tamowanych. Na metale ciężkie nie ma sposobu. Moja obawa, jak rozwiązać problem od strony technicznej. Będziemy ze strażakami analizowali. Interesuje nas też to, co dzieje się przy ujściu Zimnego Potoku do Odry – mówił M. Ganecki.

Zakład Gospodarki Komunalnej

– Zaopatrzenie było adekwatne do istniejącego zagrożenia – podkreślił.

– Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie przeszkolenie, a sprzęt roboczy jest atestowany do wykonywanych czynności. Nasze działania polegały na tym, że w 10 minut zsypany był piasek i opuszczane było miejsce zdarzenia. Zostaliśmy oskarżeni, że pracowaliśmy w nieprzystosowanych środkach ochrony. Zaopatrzenie było adekwatne do istniejącego zagrożenia. Za dostęp i wstęp na miejsce akcji odpowiada głównodowodzący akcją ratowniczą. Pracownicy byli kierowani do strefy oddalonej od ognia. (…) To straż określa zagrożenie, wpuszcza lub nie wpuszcza na teren akcji ratowniczej. Chciałbym bardzo prosić, że dezinformowanie jest trudne do ogarnięcia i uspokojenia – mówił prezes Sikora.

Spółka ZGK zapewnia nieustannie mauzery do wypompowywania wody oraz bele słomy. Jest w stałym kontakcie z dowodzącym akcją. Ok. 30 prawników jest gotowych do pomocy.