Niebezpieczne odpady płoną w Przylepie. Wojewoda: nie ma zagrożenia dla mieszkańców

- To wyjątkowo trudna akcja. Ściągnęliśmy do gaszenia pożaru strażaków z całego województwa – mówił rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak.

Tę samą wiadomość podano podczas konferencji w niedzielne przedpołudnie, po zakończeniu posiedzenia sztabu zarządzania kryzysowego.

- Sytuacja jest pod kontrolą, a działania straży pożarnej doprowadzą wkrótce do całkowitego ugaszenia pożaru – powiedział wojewoda lubuski Władysław Dajczak – nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców, służby zadziałały prawidłowo – podkreślał.

Ocenę potwierdziła minister Moskwa, która odniosła się do potrzeby odpowiedzialnej komunikacji w sytuacji kryzysowej.

- W ubiegłym roku doszło do sytuacji, w której nieodpowiedzialnie podano informację o skażeniu Odry, a to miało swoje konsekwencje – mówiła minister, nawiązując do zachowania lubuskiej marszałek. Tuż przed konferencją Elżbieta Polak zabrała głos i w alarmistycznym tonie mówiła o skażeniu powietrza, braku dostępu do informacji, krytykowała wojewodę i podległe mu służby.