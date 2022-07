Niecodzienna sytuacja na torach. Bóbr wstrzymał ruch pociągów na trasie Wrocław - Zielona Góra

Do tego nietypowego zdarzenia doszło w sobotę, 30 lipca. Jak donosi nasza Czytelniczka, która podróżowała tym pociągiem, skład zatrzymał się kilka stacji przed Głogowem w środku lasu.

- Za całą sytuację odpowiedzialny był bóbr, który ściął drzewo. To poleciało w kierunku torów, zahaczyło o sieć trakcyjną, a potem oparło się o dach ostatnich wagonów – opisuje Czytelniczka.

Przerwa w podróży trwała 4 godziny. Ruch pociągów na torach został wstrzymany. - Na miejsce zdarzenia przyjechała ekipa techniczna, aby usunąć awarię. Pasażerowie nie mogli opuścić pociągu, gdyż było ryzyko porażenia prądem. Podróżni uwięzieni w pociągu starali się zorganizować sobie czas. Dzieci biegały po wagonach, ktoś czytał głośno bajki, bawiono się nawet w teatr cieni. Ludzie częstowali się wzajemnie prowiantem – relacjonuje Czytelniczka. - Gdy awarie udało się zlikwidować, pasażerów pechowego składu ewakuowano za pomocą kładki do drugiego pociągu, który zabrał ich do Głogowa. Tam musieli poczekać pół godziny na kolejny pociąg, który jechał do Zielonej Góry.