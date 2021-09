Niektóre aż dziw, że stoją, inne to prawdziwe perełki. Najdziwniejsze i najciekawsze budynki w Zielonej Górze

Niezwykłe kształty, nietypowa bryła, ciekawy obrys czy konstrukcja, to wszystko sprawia, że te budynki w Zielonej Górze są absolutnie niezwykłe. W Winnym Grodzie można znaleźć ich całkiem sporo. Niektóre są trochę dziwne, inne zaś piękne i interesujące. Bywa, że na co dzień, w życiowym pędzie, ich nie zauważamy. Warto się zatrzymać na chwilę i dostrzec ich wyjątkowość. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, w której znajdziecie naszym zdaniem najciekawsze budowle w Zielonej Górze.

Mariusz Kapała