Niepokoje w Hiszpanii: mieszkańcy popularnych kurortów spierają się z turystami. Co jest powodem niezgody?

Turyści w Benidorm nie mogą uwierzyć: zabrakło dla nich miejsca na plaży

W sieci pojawiły się nagrania wideo pokazujące mieszkańców popularnego kurortu Benidorm w Hiszpanii strategicznie ustawiających parasole i leżaki oraz rozkładających ręczniki na plaży, tuż przy linii brzegowej, jeszcze przed wschodem słońca. Następnie wrócili oni do domu, by znów pojawić się na plaży, gdy były tam już tłumy, oni mieli jednak zapewnione uprzywilejowane miejsca wypoczynku.

Według brytyjskich mediów mieszkańcy Benidorm zajmują najlepsze miejsca zaraz po opuszczeniu plaży przez ekipę sprzątającą, około godz. 6 rano, kiedy turyści, w tym Brytyjczycy, jeszcze imprezują albo śpią w hotelach.

To odwrócenie typowej sytuacji, kiedy to turyści rezerwują dla siebie miejsce na plaży, zostawiając na piasku i leżakach ręczniki, przez co lokalni mieszkańcy w sezonie wakacyjnym właściwie nie mają szans, by poopalać się na piasku we własnym mieście.