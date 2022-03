Nieustąpienie pierwszeństwa przyczyną kolizji na ul. Podgórnej w Zielonej Górze. Taka nieuwaga drogo kosztuje!

We wtorek, 29 marca, ok. godz. 9.00 na skrzyżowaniu ulic Podgórnej i Szafrana w Zielonej Górze doszło do kolizji dwóch aut - peugeota z volkswagenem. Kierująca peugeotem chciała zjechać z ul. Podgórnej w ul. Szafrana, niestety zaczęła manewr w momencie, gdy auta jadące od strony Nowego Kisielina zatrzymały się tylko na jednym z pasów. Wtedy doszło do zderzenia z tiguanem jadącym drugim pasem. Na szczęście w wyniku tej kolizji nikt nie odniósł obrażeń, a kierujący oboma autami byli trzeźwi.

Nieuwaga kierującej peugeotem będzie drogo kosztowała. Za wymuszenie pierwszeństwa przejazdu policjanci wystawili jej mandat w wysokości 1500 zł!

Policja apeluje o ostrożność i umiejętność przewidywania. Uprzejmość jednego kierowcy, który zatrzymał swój pojazd, nie oznacza, że kierowca z sąsiedniego pasa zachowa się podobnie, dlatego warto zachować czujność i przed wykonaniem manewru upewnić się, iż będzie on możliwy. W ten sposób unikniemy niepotrzebnego stresu, kosztów naprawy samochodu, a może nawet poważniejszego nieszczęścia.