Night Skating. Rolkarze zapraszają na wieczorny przejazd ulicami Zielonej Góry

Night Skating w Zielonej Górze

Warto podkreślić, że przejazd organizują osoby, który rzesza grupa na Facebooku - Rolki Zielona Góra. - Z roku na rok przybywa miłośników rolek i tak też jest w Zielonej Górze. Mieliśmy już oficjalne zakończenie wakacji na rolkach, ale uznaliśmy że warto przygotować jeszcze jedno wydarzenie. Zainteresowanie jest duże więc liczymy na sporą frekwencję. Przejazd będzie zabezpieczała policja oraz ratownik medyczny - tłumaczy Malwina Gasztyk. Jak będzie wyglądał niedzielny Night Skating?

Rolkarze spotykają się o godz. 18.30 na pl. Bohaterów. Najpierw odbędzie się półgodzinny trening dotyczący nauki hamowania a dopiero później, o godz. 19.00, uczestnicy ruszą w trasę. Ta będzie wiodła m.in. al. Wojska Polskiego, Zjednoczenia, Aglomeracyjną czy też Dworcową, aby na końcu znów powrócić na pl. Bohaterów. Łącznie będzie to ok. 6 km, które rolkarze zamierzają pokonać w ok. 60 minut.