NovyHotel Falubaz Zielona Góra jedzie na starcie z potężnym Motorem Lublin

- Jedziemy do paszczy rekina, do drużyny naszpikowanej gwiazdami, co pokazuje m.in. cykl Grand Prix. Ale należy pamiętać, że każdy dobry wyścig, każde udane zawody dają mentalnego kopa – powiedział Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy Falubazu. - Faworytami oczywiście nie jesteśmy, ale liczę na to, że nasi zawodnicy dla kibiców i dla siebie, bo są to zawodowcy z dużymi ambicjami, zostawią serce na torze. To jest najważniejsze, a w perspektywie kolejnych spotkań, sprawdzenie się na tle tak świetnej drużyny, jest ważne, dlatego żadnego odpuszczania absolutnie nie będzie. Jedziemy walczyć.