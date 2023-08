Nowe utrudnienie w centrum Zielonej Góry. Nie da się tędy przejechać. Do kiedy potrwają utrudnienia?

Inwestycje w Zielonej Górze. Kolejne utrudnienie w ruchu

W ostatnich tygodniach przybywa w Zielonej Górze ulic i skrzyżowań, na których prowadzone są roboty drogowe. To efekt dwóch ogromnych inwestycji realizowanych jednocześnie w mieście.

Ta, na którą miasto dostało ponad 50 milionów złotych dofinansowania, ma na celu uporządkowanie deszczówki, która zalewa miasta podczas większych opadów. Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra - etap I” to 12 zadań - 6 km kanalizacji deszczowej, 5 zbiorników na wody opadowe, 9 separatorów, które pozwalają wprowadzić do cieków wody opadowe podczyszczone i renowacja ponad 2 km sieci deszczowej.

Tę inwestycję realizują z wykonawcami Zielonogórskie Wodociągi. We wtorek, 8 sierpnia, w południe ciężki sprzęt można było zobaczyć na ul. Kupieckiej w okolicy wieżowca ZUS.