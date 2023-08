Działa, jak małe miasteczko. Jest blisko Zielonej Góry. Przyjmują tam ludzi do pracy

Zakład Karny w Krzywańcu. Praca

Zakład Karny w Krzywańcu to jeden z większych takich zakładów w Polsce. Odbywa tutaj karę ponad 900 osób. Do zakładu przypisane są też oddziały zewnętrzne w Lubusku i Wałowicach, a to daje łącznie ponad 1100 osadzonych. W samym zakładzie w Krzywańcu zatrudnionych jest 360 funkcjonariuszy.

– To prawnicy, psycholodzy, inżynierowie, ekonomiści, dlatego, że zakład karny działa jak małe miasteczko. Musimy zapewnić nie tylko ochronę, ale i logistykę, wyżywienie, transporty, jest też wiele innych spraw do załatwienia – mówi kpt. Piotr Hamera, rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu. – Zachęcamy do sprawdzenia, jak ta praca wygląda w rzeczywistości. Wiedza z filmów, czy wyobrażeń to często krzywdzące dla naszej służby stereotypy.

Aktualnie w Krzywańcu są wolne etaty strażników działu ochrony, młodszych referentów działu kwatermistrzowskiego (konserwatorów) oraz młodszych pielęgniarek / ratowników medycznych.