Nowoczesne sale operacyjne z widokiem na las! W szpitalu w Nowej Soli otwarto blok operacyjny za prawe 50 mln złotych ZDJĘCIA | WIDEO

Szpital w Nowej Soli. Blok operacyjny gotowy

– Na pięciu salach pracowaliśmy non stop 24 godziny na dobę. Szpital ma nie tylko status ostrego, w godzinach popołudniowych i nocnych wykonywaliśmy też zabiegi planowane – opowiada dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli Bożena Osińska. – To jest duże obciążenie dla pacjenta, który musi być przygotowany do zabiegu, utrzymywany jest w dłuższym czasie bez posiłku, oraz duże obciążenie dla zabiegowca.

W poniedziałek przedstawiciele władz szpitala, wykonawców, wojewody, samorządu symbolicznie przecinali czerwoną wstęgę i oglądali sale specjalnie otwarte do zwiedzania. Reszta pomieszczeń jest już zdezynfekowana, aby następnego dnia mogły odbywać się tam operacje.