Podwójne uderzenie w nowotwór: prądem i chemią. Zielona Góra stała się trzecim takim ośrodkiem w kraju Leszek Kalinowski

To przełomowy czas! W poniedziałek, 5 grudnia br., w zielonogórskim szpitalu przeprowadzono dwa pierwsze zabiegi z wykorzystaniem nowego aparatu do elektrochemioterapii. Do tej pory tego typu sprzęt posiadały wyłącznie ośrodki onkologiczne w Warszawie i Wrocławiu.