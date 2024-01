Nowoczesny wóz do zbierania odpadów. I to ozdobiony przez wnuka pracownika

Pojazd jest niezbędny w działaniach prowadzonych przez gminną spółkę. Do tej pory pracownicy mierzyli się z częstymi awariami wozu, który uniemożliwiał sprawną pracę. Od stycznia br. to się zmieniło…

Szambusia - nowy samochód wodociągów, bezpieczny i o większej pojemności

- Dotychczasowy samochód był ponad 20-letni, wysłużony i mocno skorodowany. Zdarzało się mnóstwo awarii. Trzeba go było wycofać z eksploatacji i kupić nowy samochód - mówi Dariusz Gusta, prezes zarządu ZWKiUK w Świebodzinie. - Pojazd spełnia wszelkie normy emisji spalania, ma większą pojemność, więcej funkcji i elementów bezpieczeństwa. Pracownik ma większy komfort. Zakup był też podyktowany tym, że w ciągu roku zwiększyła się nam dwukrotnie liczba klientów, którzy się do nas zgłaszają. Spowodowane to jest kontrolami gminy... Zadowolenia z nowej inwestycji wodociągów nie kryje burmistrz miasta Tomasz Sielicki, który dodaje, że przy tej okazji trochę frajdy mają też dzieci. Zauważa, że Świebodzin jest najlepiej skanalizowany w gminie, choć dalej pozostają tereny, które są pozbawione kanalizacji. Ale dziś największym problemem jest to, że bardzo ciężko pozyskać pieniądze z zewnętrznych źródeł.

Nowy pojazd jest też... kolorowy. Rysunek wykonał wnuk pracownika wodociągów

- Wnuk jednego z naszych pracowników, Gracjan Ratajczak, stworzył ciekawy projekt, którego skutkiem jest nowy wygląd wozu. Myśmy przenieśli ten rysunek na samochód - przyznaje Dariusz Gusta.

Przypomnijmy zauważa Zofia Popielecka, główny specjalista do spraw komunikacji społecznej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, że w mieście można już od jakiegoś czasu zauważyć kolorowe śmieciarki, o których wygląd zadbali nasi najmłodsi mieszkańcy - stąd jest to kontynuacja nowej tradycji zapoczątkowanej przez ZWKiUK...

Oficjalne odebranie samochodu odbyło się w Publicznym Przedszkolu nr 3 przy ulicy Zachodniej 2. Nie zabrakło na niej Gracjana Ratajczaka i jego dziadka - Adama. Dla nich uroczystość miała dodatkowo rodzinny wymiar...

Wóz asenizacyjny to specjalistyczny pojazd używany do zbierania i transportowania odpadów ciekłych, takich jak ścieki, zbiorniki szambowe czy gnojowica. Jest to kluczowe narzędzie dla przedsiębiorstw sanitarnych i firm zajmujących się utrzymaniem kanalizacji.