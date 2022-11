O cukrzycy i stopie cukrzycowej. Rozmowa z lek. Agatą Cieślą z Nowego Szpitala w Świebodzinie

W listopadzie obchodzony jest Światowy Tydzień Świadomości Stopy Cukrzycowej. Zapytam trochę przewrotnie, skoro istnieje takie święto, czy to jest aż tak istotny i szeroki problem?

Bardzo ważnym problemem jest cukrzyca jako taka. W tej chwili w Polsce niestety choruje do 10 procent społeczeństwa, czyli obecnie 3, a nawet niektóre statystyki podają, że 3,5 miliona osób jest chorych. Innymi słowy, co 11 Polak choruje na cukrzycę. Przewiduje się, że do 2030 roku tych chorych będzie 4 miliony, a 1/4 z tych osób - w zaokrągleniu milion - prędzej czy później będzie miało zespół stopy cukrzycowej. Biorąc pod uwagę, że w tym samym momencie milion osób choruje na nowotwory, te statystyki robią wrażenie. W ciągu roku w Polsce wykonuje się z powodu powikłań stopy cukrzycowej 7 tysięcy dużych amputacji. To znaczy, że co 2 godziny w Polsce ktoś z naszych obywateli ma amputowaną kończynę. Duża amputacja to taka polegająca na usunięciu kończyny na poziomie uda albo na poziomie podudzia. Te statystyki dają do myślenia, jest to problem nienagłośniony, mało znany, ale bardzo istotny i mający duże skutki, nie tylko dla osób, które dotyka, ale też dla całego społeczeństwa.