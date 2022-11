Jacek Katos - kim jest? Co mówią o nim przyjaciele i znajomi? Jakie tajemnice zdradzają?

Grzegorz Lipiec, reżyser i scenarzysta filmowy:

- Jacek Katos - cudowny przyjaciel wielu talentów. Ukształtował mnie jako człowieka. Wprowadził w arkana telewizyjne. Dzięki niemu poznałem placki ziemniaczane z keczupem, w trudnych finansowo wspólnych chwilach patent ze smażoną cebulą. Korzystam do dziś, choć ta inflacja cebuli… Katos rozpostarł przede mną wszechświat: Nkcka Cave'a, Dawida Bowie, Dead Can Dance i inne niedostępne mi dźwiękowe kosmosy. Sam tworzył muzyczny Rozkrock oraz ArtZiny, będąc tegoż podziemia prekursorem. Uwrażliwił na malarstwo, poezję, słowo kreśląc własne literackie konstelacje. Jednocześnie potrafimy porozumiewać się pozawerbalnie i zawsze na siebie liczyć. Zrewolucjonizował Sky Piastowskie głębszą myślą. A owady, fauna? One były gdzieś z boku. Najpierw jako tatuaż, a potem cicha pasja i rosnące zasoby patyczaków w jego pracowni. O foto microkosmosie Jacka wiedziałem szczątkowo. Jacek nie narzuca się. Acz akurat ta zajawka wymaga ciszy, koncentracji i cierpliwości zapewne. Jest to więc nowy rozdział dla mnie w Katosa interdyscyplinarnych podróżach przez sztukę i życie.