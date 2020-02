Oceniamy koszykarzy Stelmetu. Czas na kapitana Łukasza Koszarka [GALERIA]

Nowa rola

Ten sezon jest jednak zupełnie inny dla kapitana Stelmetu Enei BC. Koszarek późno wrócił z Chin i początki pod wodzą trenera Zana Tabaka nie były dla niego łatwe. Nowy trener od początku jasno zakomunikował, że zamierza stawiać na Ludde Hakansona i to on będzie numerem jeden. Dla 36-latka nie była to codzienna sytuacja. W poprzednich latach klub dobierał drugą „jedynkę” do niego. Wszyscy przyzwyczaili się, że gra zielonogórzan opiera się na „Koszim”. Nawet gdy w Zielonej Górze pojawiali się tacy zawodnicy jak Demarquis Dee Bost, James Florence, czy Markel Starks, to i tak decydujące słowo należało do kapitana. Teraz jest zupełnie inaczej. Pierwszoplanową postacią jest Hakanson, a Koszarek niekiedy otrzymuje swoje dopiero minuty w późniejszych fragmentach spotkania. Na początku ciężko było mu zaakceptować tę rolę. Nie zmieniło się jednak to, że gdy „Koszar” dowodzi grą Stelmetu, to zazwyczaj… nie zawodzi. Tak było m.in. w niedawnym meczu z Legią Warszawa. Złośliwi powiedzą, że rozgrywający był podwójnie zmotywowany na starcie ze stołeczną ekipą, bo prywatnie jest kibicem Lecha Poznań. Nawet jeśli tak było, to koszykarz pokazał, że zespół w każdej chwili może na niego liczyć. Tak samo myślą kibice, dla których kapitan jest największym ulubieńcem. Nigdy nie wiadomo kiedy „odpali tróję”. Mimo upływu lat ma w swoim arsenale wachlarz nietuzinkowych zagrań, które zaskakują każdego przeciwnika.

Co dalej?

Kontrakt Łukasza Koszarka kończy się w czerwcu tego roku – Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze wiele zdobyć. Podpisując umowę nieco drżała mi ręka, bo to może być mój ostatni podpis jako profesjonalny sportowiec. Bardzo się cieszę, że ten koniec może nastąpić właśnie w Zielonej Górze – takie słowa wypowiedział rozgrywający w grudniu 2016 roku przy podpisywaniu umowy.