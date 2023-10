Oceniamy prace nadesłane na konkurs PCK o honorowym krwiodawstwie

Oddając krew - ratujesz życie

- Nasz konkurs cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży, co nas bardzo cieszy. Bo jest on ważnym elementem promocji honorowego krwiodawstwa - mówi Bogusława Fediuk-Pelińska z Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze. - Nagrody zostaną przyznane w kilku kategoriach, bo uczestnikami konkursu mogli być uczniowie placówek oświatowych na terenie województwa lubuskiego oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i świetlic. Mogli je wykonywać dowolną techniką.

We wtorek w siedzibie okręgu lubuskiego PCK komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele PCK, BWA oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego, oceniała nadesłane dzieła.

„Oddając krew – ratujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 60 lat – od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i promocją idei honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Aby działania promujące oddawanie krwi przebiegały sprawnie i co najważniejsze docierały do jak największej grupy odbiorców, powstał Ruch Honorowego Krwiodawstwa, który jest integralną częścią struktury PCK.