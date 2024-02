Od dziś auto zostanie odholowane, jeśli zaparkujesz na zakazie przy szpitalu… Zapłacisz za to!

Od listopada ubiegłego roku trwa przebudowa układu komunikacyjnego na terenie zielonogórskiej lecznicy. To oznacza utrudnienia w tym miejscu. Niełatwo zwłaszcza znaleźć miejsce parkingowe. Stąd wiele osób parkuje, nie zważając na znaku zakazu ani nie myśląc o tym, że ich pojazd będzie przeszkodą dla karetki pogotowia czy straży pożarnej. To stwarza zagrożenie życia, zdrowia i bezpieczeństwa nie tylko pacjentów.

Szpital Uniwersytecki: Za kilka tygodni będzie gotowy największy parking

Przebudowa terenu Szpitala Uniwersyteckiego za 47 mln zł

Inwestycja, która się obecnie toczy na terenie szpitala, kosztuje 47 milionów złotych (30 mln zł to fundusze z Polskiego Ładu, a 17 mln zł to fundusze województwa lubuskiego). Co się zmieni w tym miejscu? Przebudowane zostaną drogi, chodniki, miejsca postojowe. Wprowadzony zostanie system infokiosków, który ułatwi poruszanie się na terenie szpitala pacjentom i osobom odwiedzającym. Pojawi się infrastruktura w postaci sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej – są to odcinki o łącznej długości kilku kilometrów, kilkanaście kilometrów światłowodów, pięć kilometrów sieci elektroenergetycznych, które będą służyły do obsługi systemu oświetlenia i monitoringu. Nie zabraknie też wiat ze stojakami rowerowymi, a także tężni solankowej, placów rekreacyjnych. Będzie też plac rehabilitacyjny z siłownią pod chmurką.