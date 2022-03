Od dziś "Gazeta Lubuska" w nowej odsłonie. Tak zmieniamy się dla naszych Czytelników!

Gazeta Lubuska w nowej odsłonie jest efektem wielomiesięcznej pracy redakcji nad unowocześnieniem naszego tytułu. Odświeżone logo, czytelniejsza czcionka, uporządkowany układ sekcji tematycznych oraz artykułów, to tylko warstwa wizualna zmian.



To co najważniejsze dotyczy samej zawartości. Codziennie nasi dziennikarze pracują nad przygotowaniem tekstów najwyższej jakości, wiarygodnych i pomocnych. W kolejnych dniach odkryjecie na łamach, nowe angażujące treści i dodatki specjalne, pełne przydatnych oraz interesujących artykułów.

Dziś polecamy szczególnie strony poświęcone biznesowi, budżetom domowym i gospodarczym aspektom życia codziennego – wszystkiemu, co ważne i przydatne, aby jak najlepiej gospodarować domowymi pieniędzmi.

W jutrzejszym wydaniu wiodącym tematem będzie zdrowie i praktyczne porady związane z tym tematem.

W czwartek proponujemy pasjonującą podróż przez kryminalne tajemnice w dodatku „Pod paragrafem”.

Z piątkowym wydaniem Gazety Lubuskiej otrzymacie wyjątkowy dodatek Rodzinny, a w sobotę Magazyn z dodatkiem Puls. To doskonała lektura na weekend, która pozwoli pogłębić wszechstronnie wiedzę o ludziach, Polsce i świecie.