Opowieść o przesiedlonych, wypędzonych... Premiera performansu Teatru Kropka Theatre w MZL w Zielonej Górze

- Celowo dałam tytuł w dwóch językach. Chciałam pokazać obie grupy ludzi, przeżywających podobny ból – mówi reżyserka i aktorka, grająca w spektaklu, Jolanta Juszkiewicz. – Kiedyś byłam w Zielonej Górze i widziałam w muzeum wystawę o wypędzonych. Miała zrobić projekt, który poruszyłby ten temat. Ale nie sądziłam, że stanie się on tak duży i tak ważny dla mnie. Pochodzę z Kaszubów, więc te sprawy nie były mi obce. Choć nie był to dobry temat do rozmów. Teraz chciałam pokazać, że jesteśmy takimi samymi ludźmi, tak samo czujemy…

Wypędzeni_Vertriebene w wykonaniu Teatru Kropka Theatre

Cezary Molenda (znany mieszkańcom regionu i nie tylko z kreacji w teatrze Termnius A Quo) zagrał przesiedleńca.

- To historia o naszych dziadkach, którzy ze wschodu zostali przesiedleni na Ziemie Zachodnie. Mój dziadek mieszkał na Ukrainie. Na jego oczach banda UPA zabiła bliskich i jego sąsiadów. Jemu udało się uciec do lasu. Walczył w partyzantce. Potem z wojskiem przeszedł szlak bojowy i dotarł do Berlina – opowiada Cezary Molenda. – Ale wrócić w rodzinne strony już nie mógł. Został przesiedlony na zachód.

Aktor opowiada, że trudno było mu wcielić się w postaci Polaków, Ukraińców, Niemców.

- Mówiąc o tych wydarzeniach widziałem babcię, dziadka. Widziałem ich twarze – podkreśla Cezary Molenda. – Oni cały czas myśleli, że są tu na chwilę. Że kiedyś wrócą tam, gdzie był ich dom. Wspominali go często i żyli w ciągłym oczekiwaniu. Ten pasek, który mam na sobie kojarzy mi się właśnie z dziadkiem, chusta, którą założyła Jola – przypomina babcię. Nawet słowa, które powtarzamy, są wyjęte z ich ust. Tak właśnie mówili…