Orkiestra Zastal dała czadu i od razu wszystkim zrobiło się lżej. Koncerty promenadowe przyciągają ludzi jak magnes

Orkiestra Dęta Zastal przyciąga do letniego amfiteatru wielu miłośników muzyki

- Z muzyką zawsze byłam i jestem związana. Grałam w zespole na gitarze. Mój ojciec grał na skrzypcach. Dla mnie muzyka jest na pierwszym miejscu, potem malarstwo, poezja, filmy – mówi Hablina Wabno - Teraz dzieci mam za granicą. Zostaliśmy z mężem sami. Dla mnie taki koncert pozwala mi żyć. Chodzę na wszystkie koncerty. Poza tym mój mąż był Zastalowcem, przepracował tam 45 lat, od 17 roku życia. Dużo wyjeżdżał zagranicę, był nawet w Chinach. Takie koncerty na świeżym powietrzu to także okazja do spotkania i porozmawiania ze znajomymi, których się nie widziało od lat. Te muzyczne spotkania to powrót do lat młodzieńczych.

Jak dodaje Halina Wabno – miejsce na koncerty jest wspaniałe, drzewa dają cień. A muzyka? Jak się „to” ma w duszy, to koncerty sprawiają ogromną radość. Ja lubię różne rodzaje muzyki i byłem na koncertach największych gwiazd. Dla mnie to wielka satysfakcja i zadowolenie.

Honorata Rutkowska podkreśla, że dopiero przyjechała z wczasów i przybiegła od razu na koncert.

- Od początku tych koncertów biorę w nich udział, jeszcze nie było tutaj tego letniego amfiteatru, a występy odbywały się na deptaku, ja nie opuszczałam żadnego wydarzenia – przyznaje pani Honorata.