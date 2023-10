Oto oficjalne wyniki wyborów w Gorzowie. Kto wygrał? Ile osób zagłosowało?

W poniedziałkowy wieczór poznaliśmy oficjalne wyniki głosowania gorzowian w wyborach parlamentarnych. Koalicja Obywatelska zdobyła w Gorzowie 39,78 proc. PiS – 25,28. proc. Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 86 213 osób, natomiast liczba kart ważnych oddanych w głosowaniu to 64 079.

Najwyższa frekwencja w Gorzowie została odnotowana w obwodowej komisji wyborczej nr 45, która mieściła się w tzn. małej Trzynastce. Tu zagłosowało 84,97 proc. uprawnionych do głosowania. To mieszkańcy ulic: Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała już oficjalne wyniki głosowania gorzowian w wyborach parlamentarnych, jakie odbyły się 15 października. Jak się one przedstawiają?