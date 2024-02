Pączek też jest zdrowy? Warto go dziś zjeść. To tradycja, choć kiedyś jadano pączki ze słoniną lub boczkiem

Pączki? Też są zdrowe w Tłusty Czwartek

Nie tylko pani Ilona tak myśli. Wszak nie bez podstaw krąży przysłowie: - Tłusty czwartek jest raz w roku, wszystkie diety dziś na boku. Czy to duży grzech skusić się na pączka, który przecież ma około 300 kalorii (a faworek – około 90 kalorii)? Dietetycy uważają, że jak we wszystkim należy zachować złoty środek. Nic się nam nie stanie, jeśli raz na jakiś czas zrobimy sobie dzień wolny od diety i np. zjemy pączka czy nawet kilka. Wszak to jeden dzień w roku i przez to nie wyrobimy w sobie nawyku objadania się pączkami. Co jeszcze warto dodać? Że pączek to nie tylko kalorie. Przecież w jego składzie jest mleko, czyli jest białko, witaminy A, B12 oraz minerały jak magnez i cynk. A skoro do produkcji potrzeba są też drożdże, to śmiało możemy powiedzieć, że te słodkości to też źródło witaminy B i polisacharydów. A jeśli wybierzemy pączka z nadzieniem dzikiej róży, to możemy sobie doliczyć witaminę C.