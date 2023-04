Pałac i park w Zielonej Górze Zatoniu czekają kolejne zmiany. Szklany dach, większa oranżeria, nowa fontanna...

- Zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić, że to takie wspaniałe miejsce. A przecież przez dziesiątki lat popadało w ruinę i nikt o nim nie pamiętam. Sama mieszkam w Zielonej Górze już blisko 40 lat, a Zatoniem zainteresowaniem się bliżej, gdy rozpoczęła się rewitalizacja – mówi Renata Wróblewska, która z czasem stała się fanką ruin pałacu i parku.

Pani na Zatoniu - księżna żagańska Dorota de Talleyrand-Périgord

Nie tylko panią Renatę ucieszył fakt, że miasto pracuje już nad drugim etapem rewitalizacji. Powstają projekty, przygotowywane są wnioski, by starać się o pozyskane zewnętrznych funduszy na planowaną inwestycję. Bo przecież to, co zostało zrobione do tej pory, to jeszcze nie wszystko…

Przypomnijmy, że pałac w Zielonej Górze Zatoniu został wybudowany w 1689 roku przez ówczesnego właściciela dóbr zatońskich Balthazara von Unruh w formie barokowego dworu. W latach 1842-1843 podwyższono obiekt o jedno piętro i dobudowano jego nową część. Zmieniał się też przypałacowy park. Sprawczynią tych nowości była księżna żagańska Dorota de Talleyrand-Périgord (księżna Dino), która przeprowadziła się tu w latach czterdziestych XIX w. Za jej tu panowania działo się bardzo wiele, także pod względem kulturalnym i towarzyskim. Wystarczy wspomnieć, że w 1841 r. Zatonie odwiedził król Prus Fryderyk Wilhelm IV wraz z małżonką. A swoje koncerty w zatońskim pałacu dawał kompozytor Franciszek Liszt. Mówi się nawet, że grał tu też Fryderyk Chopin.