Park linowy Gęsie Tarasy w Zielonej Górze znów otwarty. W jakich godzinach dzieci mogą korzystać z zabawy?

Park Linowy "Gęsie Tarasy" to trasy o łącznej długości 290 metrów. Są tutaj m.in. dwie zjeżdżalnie, elementy do wspinaczki oraz kolejka tyrolska. To miejsce w pobliżu kościoła pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze. Zobacz na mapie.