Pasażerowie z Zielonej Góry zobaczą nowość na dworcu kolejowym. To nowoczesne miejsce do kupowania biletów

Videomaty w 10 miastach

E-kasjer to osoba pracująca w Call Center, która pomoże klientowi zakupić bilet kolejowy. Wystarczy, że pasażer przyciśnie odpowiedni przycisk na ekranie lub na obudowie videomatu i połączy się z Call Center. W kolejnym kroku e-kasjer wybierze zgodnie z oczekiwaniami klienta ofertę, a klientowi pozostanie jedynie zbliżenie karty płatniczej do czytnika i odebranie biletu. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest dostępność usługi w każdym videomacie, niezależnie od jego lokalizacji.

Bilet kupimy od godz. 6.00 do 22

- Funkcja e-kasjera będzie dostępna w godzinach od 6.00 do 22.00. Zakładamy, że ta dodatkowa funkcjonalność będzie stanowiła zachętę do zakupu biletu dla osób, które do tej pory nie były przekonane do korzystania z usług tradycyjnego biletomatu. Postanowiliśmy, że zrealizujemy ten pomysł w formie projektu pilotażowego, dla pasażerów 10 większych i mniejszych dworców w Polsce. Wśród nich znajduje się dworzec kolejowy w Zielonej Gorze - dodaje Adam Pawlik.